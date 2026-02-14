203 reconocimientos forenses por agresión sexual en un año en Lleida

El Instituto de Medicina Legal de Lleida llevó a cabo en 2024 un total de 203 reconocimientos a víctimas de agresión sexual. Una cifra que representa un aumento del 23% respecto a 2023. Así consta en la memoria publicada por el organismo, dependiente de la conselleria de Justicia y Calidad Democrática, en la que se incluyen todas las actuaciones forenses y que indica que los reconocimientos por violencia sexual aumentan año tras año. En 2023 hubo 165 casos, frente a los 111 de un año antes o los 72 en 2021.

También hubo un ligero repunte en las intervenciones por casos de violencia sobre la mujer, con un total de 320. De estas, 274 fueron informes por lesiones, un 6% más, y otras 46 por valoraciones psiquiátricas. Tanto las actuaciones por agresión sexual como por violencia sobre la mujer se incluyen en la actividad de los forenses en el ámbito penal, que en su conjunto supusieron 4.068 intervenciones, lo que supone un aumento del 11% respecto a 2023. Aquí se incluyen las valoraciones psiquiátricas, que fueron 588, o valoraciones de mala praxis médica, con once informes, dos más que un año antes.

Según la memoria, los forenses leridanos llevaron a cabo 284 autopsias (seis menos que en 2023), la mayoría por causas naturales, con 141 casos, mientras que en otras 76 se dictaminó una muerte accidental, diez más que en 2023, y en tres, homicida. En 34 fueron por suicidio. En una treintena de autopsias no se pudo determinar la causa de la muerte, según el informe. De hecho, los forenses practicaron 208 actos de levantamiento de cadáver. Entretanto, también aumentaron las actuaciones en el ámbito no penal, con un total de 2.341 en 2024, un 8,4% más. En este ámbito se incluyen los informes de capacidad o de internamiento psiquiátrico involuntarios así como las diligencias informativas sobre modificación de la capacidad de una persona y las periciales extrajudiciales.

Otra de las tareas de los forenses es la asistencia a los juicios de cualquier jurisdicción, no solo penal, con 249 en 2024.