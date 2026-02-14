Avalancha de migrantes en Lleida para pedir el certificado de empadronamiento

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC), ubicada en la Rambla Ferrran, vivió durante toda la mañana de ayer una auténtica avalancha de migrantes que acudían a solicitar un certificado de empadronamiento. El motivo es el inicio del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que llevan al menos cinco meses residiendo en el Estado, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de enero. Este certificado es el documento que les permite acreditar esta condición, que es la básica para poder acogerse a esta regularización, junto con no tener antecedentes penales.

La cola de solicitantes ante la OMAC comenzó antes de la apertura de la oficina a las 9.00 horas y se mantuvo de forma constante a lo largo de toda la mañana ante la continua afluencia de personas, que esperaban bajo la lluvia. La imposibilidad de que todas pudieran ser atendidas ayer, ya que la atención al público acaba a las 14.00 horas, motivó que agentes de la Guardia Urbana acudieran después de las 13.00 horas para comunicar esta circunstancia a las que entonces estaban en la cola. Acudieron media docena de agentes y hubo momentos de tensión, ya que parte de los que estaban esperando se negaban a irse sin tener su certificado de empadronamiento.

Tal como publicó este diario, más de 7.000 personas de origen extracomunitario que residen en Lleida pueden beneficiarse de este proceso de regularización. Son el grueso de los miembros de ese colectivo que han llegado en los dos últimos años.

Las cola de ayer fue extrordinaria, pero desde hace tiempo es habitual que se produzcan. La Paeria ya informó de que desde el año pasado esta oficina ha registrado un gran volumen de peticiones de certificados de empadronamiento, tramite que no requiere de cita previa, y expide una media de casi dos mil al mes. Asimismo, recordó que en la página web municipal está a disposición de la ciudadanía la expedición automática del certificado de empadronamiento y, además, es gratuito. También se puede obtener a través de la carpeta ciudadana de la administración del Estado.