La caída de una pared en Torrelameu moviliza a los bomberos

Los bomberos han recibido hoy a las 15.57 horas un aviso urgente en la calle Nou de Torrelameu, tras la caída de una pared de una vivienda que afectó al tejado de la casa contigua.

Una vecina alertó a los servicios de emergencia tras escuchar el derrumbe y comprobar los daños. Inmediatamente se activaron cuatro dotaciones de bomberos para asegurar la zona y evaluar los posibles riesgos. Afortunadamente, no se registraron heridos ni personas atrapadas.