Estas son las propuestas de los vecinos para reutilizar la vieja estación de autobuses

El viejo apeadero de buses de la calle Saracíbar está más cerca de tener una nueva vida. El 25 de febrero se aprobará la convocatoria del concurso de proyectos arquitectónicos para rehabilitar y definir los futuros usos de este gran equipamiento público de 5.400 m2 que quedará sin uso este primer trimestre, cuando se prevé inaugurar la nueva estación junto a la de trenes. Así lo anunció ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, desde el mismo apeadero.

Los participantes tendrán 90 días (hasta finales de mayo) para registrar sus propuestas, que deberán salir de las 61 planteadas por 296 vecinos en un proceso participativo. “Seguramente, la comisión de valoración no entendería que se hicieran propuestas alternativas”, señaló Larrosa. Así, el apeadero deberá convertirse en “un espacio multifuncional, que contribuya a la movilidad y que sea abierto, accesible, sostenible e integrado en la ciudad”, explicó. El edil Roberto Pino añadió que los vecinos detectaron 81 necesidades y estructuraron sus ideas en cuatro ejes (ver desglose).

El concurso plantea intervenir en todo el edificio, que además de la planta baja cuenta con una subterránea y dos altillos. “Tiene que revolucionar el Centro Histórico, el Eix Comercial y el barrio de Instituts-Sant Ignasi, queremos que genere una nueva centralidad”, afirmó el alcalde. Destacó que el proyecto forma parte del plan integral del Centro Histórico y que el actual gobierno municipal lo desencalló en julio de 2024, cuando se acordó la plena titularidad del equipamiento, antes privado.

Un jurado “profesional, transparente e independiente” evaluará las propuestas arquitectónicas y designará unas finalistas que se expondrán públicamente antes de que emita una resolución vinculante. Estará presidido por el alcalde e integrado por hasta 11 miembros vinculados al urbanismo, sostenibilidad, cultura, arquitectura o colegios profesionales. El ganador redactará el proyecto para su posterior ejecución, y los que queden en segunda y tercera posición recibirán 4.000 euros cada uno. La participación podrá ser a título individual o en equipo, pero el responsable deberá ser arquitecto colegiado.

El proyecto formaba parte de un pacto presupuestario entre el gobierno y Junts. Su portavoz, Violant Cervera, dijo que el futuro equipamiento “puede ser un gran polo de atracción junto con el plan de la estación” y que “debe dar pulmón al sufrimiento de los comerciantes del Eix con Torre Salses”.