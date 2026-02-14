Lleida gana a 2.613 afiliados a la Seguridad Social extranjeros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Seguridad Social perdió a 2.172 afiliados extranjeros a la provincia de Lleida en enero, un descenso del 3,76% en relación con en diciembre, hasta las 55.624 personas inscritas según el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, con respecto a enero del 2025, la provincia ganó a 2.613 afiliados, un 4,93% más. En el conjunto del Estado, la afiliación media de extranjeros bajó en enero en 47.319 cotizadores, un 1,5% menos respeto al mes anterior, hasta situarse en 3.038.158 ocupados, cerca de máximos.