Lleida se rinde al Carnaval: viento a favor, crítica con humor y una cabalgata multitudinaria

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Dicen que “per Carnaval, tot s’hi val” y el dicho se ha hecho realidad este sábado por la tarde en la capital del Segrià. Si por la mañana y hasta el mediodía nadie podía imaginar que el fuerte viento de los últimos días fuera a aminorar, finalmente lo hizo, regalando a la ciudad un día maravilloso que permitió celebrar la esperada cabalgata sin sobresaltos.

Puntual, como manda la tradición, Pau Pi ha iniciado su discurso ante una plaza expectante. Con su habitual tono entre satírico y entrañable, ha descrito a Lleida como “una ciudad que parece que mejora, pero que nunca termina de estar bien del todo”. Y a partir de ahí, la ironía ha volado más alto que el confeti.

Niños en la cabalgata de Carnaval de LleidaPau Pascual

No han faltado las pullas a los gestores municipales: referencias al eterno debate sobre las obras que empiezan y no acaban, a la cultura que quiere despegar pero a veces se queda en tierra, y a la movilidad urbana que desespera entre rotondas y cambios de sentido. El Eix Comercial ha sido escenario de bromas cómplices, mientras que la Seu Vella ha recibido una crítica tan aguda como cariñosa: “la miramos mucho, pero la cuidamos poco”. La carroza de la Germandat del Pau Pi, este año ha centrado su sátira en el conflicto ferroviario entre Renfe y Adif. Pero a pesar de todo el pregón terminó con una declaración de amor a la ciudad: “Malgrat tot, estimem Lleida”.

La rua ha contado con una cuarentena de carrozas desplegando imaginación: animales salvajes, profesiones de todo tipo, disfraces de épocas pasadas y propuestas futuristas han desfilado ante miles de personas. Tampoco han faltado guiños a la cultura popular actual, con comparsas inspiradas en exitosas series como Los Bridgerton, que han arrancado aplausos y sonrisas.

Leridanas disfrutando de la cabalgata de Carnaval de la ciudadPau Pascual

Cabe destacar, el primer tramo del recorrido. Se ha desarrollado sin música ni confeti, pensado especialmente para personas con movilidad reducida, discapacidad o mayor sensibilidad acústica. La iniciativa, celebrada por numerosas familias, ha permitido disfrutar del desfile en un entorno más accesible y amable.

Superado ese primer tramo, la fiesta ha estallado en color. El confeti —omnipresente y generoso— ha cubierto arcenes, cabezas y trajes, convirtiendo cada rincón en una postal efímera de papel brillante. Ni el asfalto ni los peinados han escapado a la lluvia festiva.