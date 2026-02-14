La lluvia obliga a desembalsar los pantanos de Oliana y Rialb y provocan que el río Segre desborde

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los pantanos del Segre, Oliana y Rialb, iniciaron ayer maniobras de desembalse para dejar espacio ante la llegada de más caudal procedente de las lluvias al Pirineo y del deshielo esta semana en las cotas bajas. Oliana se situó ayer en el 97% de sus reservas, con 82 hectómetros cúbicos de agua, y Rialb, en el 92, con 370 hectómetros. En Oliana, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) abrió el rebosadero por laminar 31 metros cúbicos de agua por segundo (2,7 hm3 al día), mientras que la central hidroeléctrica de Endesa turbinaba 56 m3/sg (4,8 hm3). Rialb vertió por la mañana 63 m3 por segundo por las compuertas de fondo que, posteriormente cerró para abrir el rebosadero por donde dejó salir 25 m3 más 44 por la central.