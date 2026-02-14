Los contrarios al albergue de Balàfia anuncian una protesta cada mes

Los vecinos de Balàfia contrarios al proyecto de la Paeria de ubicar en el antiguo colegio Balàfia un hub cívico que incluye un alojamiento temporal para personas 'sin hogar' se manifestaron ayer de nuevo, cortando el tráfico en la rotonda de la plaza de França. Se han constituido en una plataforma, denominada Balàfia Participa, y su intención es convocar una protesta cada mes hasta lograr paralizar esta iniciativa. De hecho, afirmaron que ya está prevista otra para el próximo día 22. “Esto es una maratón, no una carrera de cien metros lisos”, indicó un portavoz.

La movilización comenzó con una merienda reivindicativa, con coca y chocolate, en la plaza de Les Magnòlies, donde también recogieron firmas entre los asistentes. Aseguran que llevan ya más de cinco mil. Después, pese a que comenzó a llover, se dirigieron hacia la plaza de França, haciendo sonar silbatos y cacerolas y portando pancartas y carteles (plastificados y colgados al cuello) con lemas como “Balàfia decideix, prou imposicions”, “Volem consens veïnal”, “Balàfia vol decidir el seu hub” y “Cites individuals no és tot el barri”, en referencia a la atención que ha programado el ayuntamiento tres días a la semana para resolver dudas sobre el hub a las personas que pidan cita. Los manifestantes se situaron ante la rotonda, coreando consignas como “Balàfia decideix”, impidiendo la circulación de vehículos.

Los integrantes de la plataforma señalaron que son “complementarios” a la asociación de vecinos de Balàfia, por la que no se sienten representados, y anunciaron que próximamente se reunirán con los representantes vecinales de los barrios de Instituts-Sant Ignasi y Templers-Escorxador que están en contra de la residencia temporal para personas ‘sin hogar’ que también está prevista en otro hub proyectado por el ayuntamiento en el antiguo convento de las Josefinas, en la calle Acadèmia.