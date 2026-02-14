El Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta reprograman para los próximos días 19 y 20 a causa del temporal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los comerciantes de la Zona Alta han reprogramado el Mercat de Rebaixes d’Hivern para los próximos días 19 y 20, después de haber tenido que anular la convocatoria inicial prevista para esta semana por la alerta meteorológica. Así, el jueves 19 se celebrará el mercado en la plaza Ricard Viñas y delante de los establecimientos participantes y el jueves 20, solo frente a los comercios. El presidente de la asociación de la Zona Alta, Josep Bellera, destacó que “llegamos a la edición 24 con la voluntad de continuar dinamizando el barrio y apoyar al comercio local”.