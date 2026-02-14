SEGRE

El Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta reprograman para los próximos días 19 y 20 a causa del temporal

El Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta el verano pasado.

El Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta el verano pasado.

Los comerciantes de la Zona Alta han reprogramado el Mercat de Rebaixes d’Hivern para los próximos días 19 y 20, después de haber tenido que anular la convocatoria inicial prevista para esta semana por la alerta meteorológica. Así, el jueves 19 se celebrará el mercado en la plaza Ricard Viñas y delante de los establecimientos participantes y el jueves 20, solo frente a los comercios. El presidente de la asociación de la Zona Alta, Josep Bellera, destacó que “llegamos a la edición 24 con la voluntad de continuar dinamizando el barrio y apoyar al comercio local”.

