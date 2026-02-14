Palau defiende su modelo de ciudad ante un centenar de empresarios

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El PP de Lleida organizó ayer una comida de trabajo con cerca de un centenar de autónomos, empresarios y representantes de las principales organizaciones económicas de la ciudad en un encuentro que sirvió para que el jefe de la oposición en la Paeria, Xavi Palau, explicara su modelo de ciudad “por encima de ideologías y siglas partidistas” y escuchara las inquitudes y necesidades del tejido económico y productivo leridano.

Durante el encuentro, Palau expuso su estrategia para “sacar a Lleida del pozo económico en el que está instalada” y defendió la necesidad de fomentar la inversión privada, así como de dar apoyo a los autónomos y empresarios leridanos, “que son los que crean riqueza y generan ocupación”, afirmó.

El portavoz municipal del PP apostó por potenciar la marca Lleida, reforzar las empresas locales, mejorar los polígonos industriales, impulsar la industrialización y establecer relaciones estratégicas con los municipios del entorno. “Lleida debe ser una ciudad atractiva y segura para vivir, emprender y trabajar”, valoró. Asimismo, Palau respondió las cuestiones formuladas por los asistentes en un turno abierto de preguntas.

El acto contó con representantes de más de 70 empresas leridanas, así como de las principales organizaciones económicas del territorio: la Coell, la Fecom, la Associació d’Autònoms, Ap! Lleida, la Associació Empresa Familiar, el colegio de Economistas, PIMEC Comerç, la Federación de Hostelería, el colegio de API y la Cámara de Comercio.

Una treintena de empresas no pudieron asistir al agotarse el aforo de la sala, por lo que el grupo municipal del PP prevé un segundo encuentro próximamente.