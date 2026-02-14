Plantación de 511 árboles en alcorques vacíos en Lleida

Operarios trabajando en la plantación de árboles en la avenida Madrid. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria ha iniciado la campaña de plantación de 511 árboles para ir llenando alcorques vacíos de la calles. El alcalde, Fèlix Larrosa, visitó los trabajos en la avenida Madrid, donde se han plantado 23 de la especie Ginkgo biloba “Menhir”, de porte estrecho para adaptarse a las dimensiones de la mediana, además de ser idóneos para el clima de Lleida.

En total, se plantarán 101 árboles en Ciutat Jardí, 67 en Balàfia, 51 en Universitat, 43 en Pardinyes, 43 en Instituts y Escorxador, 31 en el Centro Histórico, 30 en La Bordeta, 30 en Noguerola-Ferran-Estació-Segre, 29 en Cappont, 25 en el parque de la canalización, 21 en Mangraners, 17 en el Secà de Sant Pere, 12 en Llívia y 11 en el Clot.

En marzo se plantarán otra setentena, vinculados a obras en Xavier Puig i Andreu, Pi i Margall, Pius XII, Rosa Parks, Comtes d’Urgell y Artur Mor.