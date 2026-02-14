Renovación del arbolado del patio de la Escuela Sant Jordi por motivos de seguridad

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida empezará este lunes los trabajos por renovar el arbolado del patio de la Escuela Sant Jordi, después de que la Asociación de Familias de Alumnos del centro pidiera una intervención por motivos de seguridad.

La actuación llega a raíz de la inestabilidad detectada en varios pinos situados en un extremo del patio, algunos de los cuales presentan una inclinación considerable y riesgo de caída. De hecho, en noviembre de 2024 ya se llevó a cabo una primera intervención preventiva y, posteriormente, a diciembre de 2025, se encargó un informe técnico para analizar el estado global del pinar, después de que un ejemplar cediera. La zona se acordonó como medida de precaución y, esta misma semana, una nueva ventolera ha hecho caer otro árbol.

Según las conclusiones del estudio, la combinación de árboles demasiado esbeltos, la exposición directa a los vientos dominantes y la reciente acumulación de agua en el suelo han reducido notablemente la estabilidad del conjunto. Además, las caídas previas han alterado la estructura del bosquecillo, hecho que ha incrementado la vulnerabilidad.

Los trabajos previstos incluyen la retirada de los once pinos existentes y la plantación de nueve árboles caducifolios, escogidos por su resistencia y mejor adaptación a las condiciones climáticas. Los nuevos ejemplares se distribuirán con más separación para favorecer el crecimiento y la vitalidad. Antes de la plantación, se acondicionarán los terrenos y se instalará el sistema de riego.

La previsión es que las tareas queden terminadas a lo largo de la próxima semana. Con esta renovación, el centro educativo dispondrá de un espacio de sombra más seguro y confortable para los meses de más calor.