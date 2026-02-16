El pabellón Barris Nord de Lleida está preparado como refugio de acogida en caso de accidente nuclear en las centrales de Ascó o Vandellòs

El Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona para las centrales de Ascó y Vandellòs tiene el pabellón Barris Nord de Lleida como una de sus infraestructuras clave, ya que sería uno de los centros de acogida y distribución de la población evacuada en caso de fuga radiactiva. Cuenta con comida y kits de emergencia para acoger a 360 personas.

El pabellón Barris Nord de Lleida no es solo es la casa del Hiopos Lleida y escenario de diferentes eventos deportivos, y lúdicos, sino que también es una equipamiento clave del Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (PENTA). Y es que en caso de que se registrara una fuga radioactiva en las centrales nucleares de Ascó o Vandellòs, sería uno de los centros de acogida y distribución de los ciudadanos desalojados de las poblaciones próximas a estas centrales, que son todas las que se encuentran dentro de un radio de 10 kilómetros. Para hacer frente a una catástrofe de este tipo, en los almacenes del pabellón hay una área específica en la que están apiladas cajas con raciones de superviviencia para la población civil, compuestas de cuatro menús y complementos alimenticios. También kits de descanso formados por camas plegables, mantas y utensilios de aseo personal como cepillo de dientes, gel y champú.

Recientemente, el ayuntamiento renovó parte de estos kits de supervivencia por un importe de 59.871,47 euros para que, si fuera necesario, el Barris Nord actuara como refugio temporal para aproximadamente 360 personas. Además de las raciones y los kits de descanso, también adquirió un vehículo todoterreno adaptado para emergencias con sirena y megafonía, para que sea utilizado por Protección Civil en caso de que se activen los protocolos para casos emergencia previstos en el PENTA.

Anverso y reverso de una bolsa con una ración de comida de emergencia

El motivo por el cual Lleida debe contar con un espacio para este fin se debe a su distancia con Ascó y Vandellòs, ya que está lo suficientemente lejos como para no resultar afectada por una fuga radiactiva, pero a una distancia relativamente asequible como para ser un centro de acogida y distribución de evacuados, a menos de 100 kilómetros de ambas centrales. Concretamente, la ciudad está a 47,2 km de Ascó y a 76,6 de Vandellòs. Además de Lleida, también servirían como base en caso de catástrofe nuclear las localidades de Reus, Tortosa y Tarragona.

El pabellón Barris Nord de Lleida

Equipamientos e infraestructura aparte, el Plan de Actuación Municipal de Emergencia Nuclear (PANEM) de Lleida también prevé la creación de una estructura básica operativa formada por una quincena de personas pra gestionar este tipo de situaciones. Está liderada por el alcalde y cuenta con representantes del ayuntamiento, de los cuerpos de seguridad y emergencias y responsables de equipamientos municipales. En este sentido, desde el consistorio remarcaron que Lleida “no está afectada por riesgo nuclear” y que solo actuaría como central de acogida. Añadieron que el último simulacro de emergencia para esta eventualidad se hizo en 2016 en la central nuclear de Ascó.