Los sindicatos cifran en un 19% el seguimiento de la huelga de médicos en Lleida, con un paro del 38% en el hospital Arnau

El sindicato Metges de Catalunya cifra el seguimiento de la huelga del colectivo de este lunes en un 19% en la demarcación de Lleida, un porcentaje que asciende al 38% en el caso concreto del hospital Arnau de Vilanova. En el conjunto de Catalunya el seguimiento es del 39%, según el sindicato. Uno de los actos de protesta ha sido una concentración en las puertas del hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El departamento de Salud, por su parte, rebaja el seguimiento de la huelga al 6,2% en toda Catalunya.

Los médicos de todo el Estado están llamados a la huelga durante toda la semana para reclamar un convenio propio y otras medidas que introduzcan mejoras, sobre todo vinculadas al agotamiento profesional y la sobrecarga. El sindicato catalán ha hecho una convocatoria propia de huelga este lunes y viernes para interpelar directamente al Departamento de Salud.

A nivel estatal, la convocatoria de huelga es más amplia y es para los cinco días de la semana, según ha convocado el comité de huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y en que se han integrado organizaciones autonómicas, entre ellas Metges de Catalunya, que da apoyo.

Según datos del sindicato, mayoritario en el colectivo de médicos, unos 30.000 profesionales están llamados a la huelga en Catalunya. Con todo, en las huelgas de profesionales sanitarios, los servicios mínimos son altos, ya que se tienen que garantizar las urgencias; las unidades vitales, como las UCI, hemodiálisis, neonatología, partes o tratamientos de radioterapia y quimioterapia, y las operaciones inaplazables, entre otras actividades.