El mal tiempo resta ventas en las rebajas en Zona Alta y Eix Comercial

El Eix Comercial y la Zona Alta encaran el tramo final del periodo 'oficial' de rebajas, que comenzó el pasado 7 de enero. Representantes de ambas áreas aseguran que empezaron con mucha afluencia de clientes, como suele ocurrir habitualmente, pero indican que el mal tiempo, con lluvias constantes y después el viento, han acabado afectando a las ventas.

“Comenzamos bien, pero los días de temporal hemos estado más parados”, señala la presidenta de los comerciantes del Eix, Montse Eritja. Argumenta que con la lluvia no salen las personas a pasear, de manera que pierden las ventas ocasionales de estos potenciales clientes. “Esos días quien necesita comprar algo, viene, pero no hay gente paseando”, remarca. Asimismo, apunta que el día que la Generalitat envió la alerta por viento también restó clientes.

Una portavoz de los comerciantes de la Zona Alta refrendó que los primeros días de las rebajas fueron “muy bien” mientras que en los continuos días de lluvia las ventas han sido más “flojas”.

La Zona Alta se vio obligada a suspender su Mercat de les Rebaixes la semana pasada precisamente por el viento y lo reprogramó para esta, en concreto para los días 19 y 20. El primer día se celebrará en la plaza Ricard Viñes y delante de los establecimiento participantes y el segundo, únicamente frente a los comercios. El Eix, por su parte, ha previsto su mercado para los días 26, 27 y 28, la próxima semama. Ambas áreas comerciales organizan siempre estas iniciativas tanto en invierno como en verano y sirven como colofón del periodo ‘oficial’ de descuentos.

Establecimientos del Eix Comercial anuncian segundas rebajas desde hace días y otros ya muestran ropa de temporada en el escaparate y mantienen productos con descuentos en el interior. Otras lucen carteles de “últimos precios” y otras ya directamente han dado por finalizadas las rebajas. En todo caso, desde la liberalización del sector comercial en 2012 ya no se establecen por ley unos periodos fijos y los comerciantes pueden hacerlas en cuaquier momento del año, aunque lo cierto es que muchos prefieren mantener las rebajas de invierno y las de verano.