Huelga de médicos con seguimiento medio en el hospital Arnau y minoritario en los CAP

Los médicos catalanes protagonizaron ayer una nueva huelga para exigir mejores condiciones laborales que alcanzó un segumiento del 38% en el hospital Arnau de Vilanova, donde se cancelaron operaciones no urgentes y varias visitas ambulatorias, según indicó el sindicato Metges de Catalunya. En los CAP, mientras, no había carteles informativos de las posibles afectaciones y el personal atendía al público con normalidad. El departamento de Salud cifró el segumiento en un 6,2% durante la mañana, sin detallarlo por territorios ni ámbitos asistenciales. Por su parte, el sindicato convocante indicó que fue del 39% de media en Catalunya y del 47% en Girona, 45% en Barcelona, 24% en Tarragona y 19% en Lleida.

Una cuarentena de facultativos se concentraron ayer en las puertas del Arnau, donde pidieron poner fin a las “jornadas obligatorias de 24 horas seguidas, sin opción a conciliar, sin previsión de descansos y sin cotizar todo el tiempo que trabajamos”. Otras de sus reivindicaciones son acabar con las “consultas apretadas sin tiempo suficiente para atender como querríamos a los pacientes” y con “la desigualdad entre facultativos del ICS y de la sanidad concertada”. Reclamaron una jornada de 35 horas semanales, el reconocimiento de una categoría profesional propia y “una retribución acorde a nuestra profesionalidad y responsabilidad”.

Los médicos denuncian el “menosprecio” de los políticos. “El departamento de Salud no se dignó a presentarse en la última mesa de mediación ni en las anteriores, no hay ninguna negociación y nos hacen el vacío absoluto”, lamentó José Ángel Montañés, médico de Urgencias en el Arnau y delegado de Metges de Catalunya en el hospital. Valoró que el proyecto de ley para renovar el estatuto marco que plantea el ministerio de Sanidad “no ha tenido en cuenta nuestras reivindicaciones”, por lo que reiteró la necesidad de “negociar las condiciones de los facultativos por separado, sin ir contra el resto del equipo sanitario, porque seguiremos trabajando en equipo”.

La huelga se convocó a nivel estatal por parte de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, apoyada por Metges de Catalunya y otras organizaciones autonómicas. Los médicos catalanes pueden ir a la huelga toda la semana bajo el paraguas estatal, pero el sindicato catalán ha decidido centrarlas en dos jornadas, la de ayer y la del próximo viernes.

CCOO y UGT piden eliminar los incentivos por acortar las bajas

Los sindicaos CCOO y UGT exigieron ayer retirar de forma inmediata la medida del departamento de Salud que condiciona una parte de la financiación de los CAP a que estos centros acorten las bajas laborales con diagnósticos más rápidos. CCOO alerta que “coacciona el criterio médico” y avisa que el problema se encuentra en la falta de recursos y las elevadas listas de espera. Asimismo, la UGT lo ve una “cortina de humo” para “tapar el déficit estructural de la sanidad”. Por su parte, Salud insiste en que no quiere “recortar bajas ni sus duraciones”, sino “evitar que se alargen innecesariamente por problemas organizativos, retrasos en pruebas o dificultades de acceso a los especialistas”, indica.ERC, Comuns y la CUP pidieron la comparecencia del secretario general del departamento para dar explicaciones, así como una rectificación. Por su parte, Pimec valoró positivamente la medida.