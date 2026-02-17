Más colas de migrantes en Lleida para pedir certificados de empadronamiento

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Continúan las colas ante la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC), ubicada en la Rambla Ferrran, de personas migrantes que acuden a solicitar un certificado de empadronamiento. Este documento permite acogerse al proceso de regularización extraordinaria que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de enero para los extranjeros que llevan al menos cinco meses residiendo en el Estado español.