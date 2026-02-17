Renovado hasta 2027 el convenio entre farmacéuticos y CaixaBank

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Colegio de Farmacéuticos y CaixaBank renuevan hasta 2027 su convenio que contempla mejoras en la gestión cotidiana de las cuentas de los farmacéuticos colegiados y condiciones preferentes en materia de financiación. Mantiene el servicio de confirming, que permite a las farmacias anticipar el cobro de la facturación de medicamentos y productos del CatSalut. El acuerdo incluye también tarifas competitivas e impulsa especialmente la implantación de TPV virtuales.