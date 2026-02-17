Vecinos denuncian incivismo en la calle Joan Baget de Lleida y el PP pide medidas contundentes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Vecinos de la calle Joan Baget, en el barrio Universitat, denuncian incivismo por parte de personas que abren bolsas de basura en la calle y esparcen su contenido por la acera. Aseguran que esta situación se repite desde hace semanas sin que se hayan tomado medidas, por lo que lamentan la consiguiente “degradación” de la zona. De hecho, en varios puntos de la ciudad también es habitual encontrar bolsas abiertas fuera de los contenedores y residuos fuera de ellas.

El jefe de la oposición en la Paeria, Xavi Palau (PP), acusa al gobierno de la Paeria de “permisividad” e insta a que emprenda acciones “urgentes para frenar el incivismo” y remarca que esta situación “no es aislada ni puntual”, sino que “se ha cronificado en algunos barrios”. Palau subraya que “la suciedad en las calles no solo da mala imagen, sino que afecta a la convivencia y a la salud pública”.

Por ello, Palau propone incrementar la seguridad e instalar cámaras en los puntos más conflictivos para identificar y sancionar a las personas incívicas. También pide aplicar con rigurosidad las multas por dejar la basura fuera de los contenedores o manipulen los residuos en la acera, así como llevar a cabo campañas de concienciación y un refuerzo de la limpieza.