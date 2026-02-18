El IRB hará once talleres de divulgación científica para mayores de zonas rurales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) hará este año 11 talleres de divulgación científica para “despertar la curiosidad y el interés” en la ciencia en las personas mayores de sesenta años, especialmente en entornos rurales. Este será el eje central del proyecto “Ciència en ruta”, que este año podrá llevar a cabo gracias a una ayuda de la Fundació Catalana per a la Recerca i Innovació y que en pasadas ediciones centró los talleres en dar a conocer tanto la investigación biomédica como la importancia de las mujeres en el ámbito científico por toda la provincia. “La propuesta consiste en talleres prácticos y científicos dirigidos a personas de más de 60 años que tendrán lugar en espacios comunitarios como centros de día, centros cívicos, bibliotecas o espacios de salud en varias poblaciones rurales y semirrurales de Lleida”, explicó Sara Salvany, una de las investigadoras del IRB que lidera el proyecto. Cada taller tendrá una duración de hora y media y tratarán temas como la memoria, cómo cambia el cerebro con la edad, la genética o el funcionamiento del sistema circulatorio, entre otros.