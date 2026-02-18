CIENCIA
El IRB hará once talleres de divulgación científica para mayores de zonas rurales
El Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) hará este año 11 talleres de divulgación científica para “despertar la curiosidad y el interés” en la ciencia en las personas mayores de sesenta años, especialmente en entornos rurales. Este será el eje central del proyecto “Ciència en ruta”, que este año podrá llevar a cabo gracias a una ayuda de la Fundació Catalana per a la Recerca i Innovació y que en pasadas ediciones centró los talleres en dar a conocer tanto la investigación biomédica como la importancia de las mujeres en el ámbito científico por toda la provincia. “La propuesta consiste en talleres prácticos y científicos dirigidos a personas de más de 60 años que tendrán lugar en espacios comunitarios como centros de día, centros cívicos, bibliotecas o espacios de salud en varias poblaciones rurales y semirrurales de Lleida”, explicó Sara Salvany, una de las investigadoras del IRB que lidera el proyecto. Cada taller tendrá una duración de hora y media y tratarán temas como la memoria, cómo cambia el cerebro con la edad, la genética o el funcionamiento del sistema circulatorio, entre otros.