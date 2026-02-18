Incendio en el balcón de un piso en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un incendio quemó ayer la parte exterior de un balcón de un quinto piso ubicado en el número 124 del Gran Passeig de Ronda de Lleida pero con salida a la plaça del Amics de Lleida. El fuego, que pudo ser apagado por los Bomberos sin que se registrara ningún herido, quemó un toldo exterior y parte del marco de la ventana y causó también desperfectos en el piso superior, según la Guardia Urbana de Lleida. Agentes de la Urbana, que fueron los primeros en llegar, hicieron una primera actuación con extintores para sofocar las llamas.