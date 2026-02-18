BOMBEROS
Incendio en un local de la Mariola
Los Bomberos de la Generalitat trabajaron ayer por la mañana en la extinción de un incendio en un local de la calle Indíbil i Mandoni, en la Mariola. Fueron alertados a las 10.52 horas y hasta el lugar acudieron cinco dotaciones. El fuego se produjo en el interior de un antiguo rocódromo donde, al parecer, se estaban efectuando trabajados de soldadura y se prendió fuego a un colchón. El fuego pudo ser rápidamente apagado pero el local quedó lleno de humo. No hubo heridos ni desalojados. Al lugar también acudió la Guardia Urbana y el SEM.