Incendio en un local de la Mariola

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat trabajaron ayer por la mañana en la extinción de un incendio en un local de la calle Indíbil i Mandoni, en la Mariola. Fueron alertados a las 10.52 horas y hasta el lugar acudieron cinco dotaciones. El fuego se produjo en el interior de un antiguo rocódromo donde, al parecer, se estaban efectuando trabajados de soldadura y se prendió fuego a un colchón. El fuego pudo ser rápidamente apagado pero el local quedó lleno de humo. No hubo heridos ni desalojados. Al lugar también acudió la Guardia Urbana y el SEM.