Un incendio quema una buhardilla en un edificio de la calle Boters de Lleida y colapsa parte del tejado

Ninguna persona ha resultado herida

L'incendi ha afectat les golfes d'un edifici de pisos de quatre plantes.

L'incendi ha afectat les golfes d'un edifici de pisos de quatre plantes.Bombers de la Generalitat

Hasta siete dotaciones de los Bombers de la Generalitat han trabajado la madrugada de este miércoles en un incendio que ha quemado la buhardilla de un edificio de pisos situado en el número 4 de la calle Boters de Lleida. Los Bombers han recibido el aviso a las 05.09 horas y a las 05.48 horas han dado por extinguido el fuego. Ninguna persona ha resultado herida pero a causa del incendio en la buhardilla ha colapsado parte del tejado del edificio.

Un incendi crema unes golfes en un edifici del carrer Boters i col·lapsa part de la teulada

Vídeo: Amado Forrolla

