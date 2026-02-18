Un incendio quema una buhardilla en un edificio de la calle Boters de Lleida y colapsa parte del tejado

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Hasta siete dotaciones de los Bombers de la Generalitat han trabajado la madrugada de este miércoles en un incendio que ha quemado la buhardilla de un edificio de pisos situado en el número 4 de la calle Boters de Lleida. Los Bombers han recibido el aviso a las 05.09 horas y a las 05.48 horas han dado por extinguido el fuego. Ninguna persona ha resultado herida pero a causa del incendio en la buhardilla ha colapsado parte del tejado del edificio.

Vídeo: Amado Forrolla