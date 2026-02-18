La Paeria incentiva una campaña para respetar las plazas de movilidad reducida

Aparcar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida sin tener esta condición es una infracción “desafortunadamente habitual” en Lleida, motivo por el cual la Paeria ha decidido tomar cartas en el asunto mediante una campaña de concienciación. Se trata de la segunda fase de la iniciativa “Les excuses estan fora de lloc” que el consistorio inició ayer en la Zona Alta repartiendo folletos entre los ciudadanos y comercios que instan a respetar estas plazas de aparcamiento para que sean utilizadas exclusivamente por personas con movilidad reducida que dispongan de tarjeta acreditativa.

“No somos conscientes de la molestia que genera hacer un uso indebido de estas plazas”, advirtió la teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, que reconoció que esta es una infracción que detectan con frecuencia. Por su parte, el teniente de alcalde de Acción e Innovación Social, Carlos Enjuanes, señaló que también han detectado un uso indebido de las tarjetas para aparcar en estas plazas. “Nos hemos encontrado casos de gente que tiene la tarjeta por un familiar, pero que hace uso de ella sin ir con él, lo que no se debería hacer, pero es difícil detectar infracciones de este tipo”, dijo Enjuanes.