Sanitarios del Arnau denuncian limitaciones en las ofertas de formación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Decenas de sanitarios se concentraron ayer en las puertas del hospital Arnau de Vilanova para pedir la derogación del protocolo de compensación horaria de sus 40 horas anuales de formación, que “limita gravemente el número de proveedores, estableciendo de facto los del propio hospital, de una calidad dudable, como los únicos susceptibles de ser compensados”, denunció Sergi Bertran, militante de CGT y auxiliar de enfermería en el hospital.