Un trabajador del Plan Iglú de Lleida condenado por abusos evita la prisión porque la Paeria indemniza a las víctimas

La Audiencia de Lleida ha condenado esta mañana in voce a dos años de prisión a un extrabajador del Plan Iglú de la Paeria por tocamientos a una usuaria y a una trabajadora de esta iniciativa municipal, que se activa durante los meses de invierno para prevenir los riesgos del frío extremo en personas sin hogar o situaciones precarias de vivienda. Los hechos ocurrieron entre noviembre y marzo de 2023 en el pabellón habilitado en Fira de Lleida. Sin embargo, la Paeria, como responsable civil subsidiaria, había consignado previamente en el juicio 26.000 euros para hacer frente a una eventual indemnización a las víctimas, que ha acabado siendo de 4.000 euros. La denuncia se presentó en octubre de 2023, cuando el ahora condenado ya no trabajaba para la Paeria al tener un contrato temporal específico por el Plan Iglú.

El juicio ha sido por conformidad tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía –que sólo acusaba por la usuaria y hacía una petición de tres años y medio de prisión-, la acusación particular –que pedía 12 años-, los servicios jurídicos de la Paeria y la defensa. Al acusado le han aplicado el atenuante de reparación del daño, por la indemnización consignada judicialmente por el Ayuntamiento de Lleida. Al tratarse de una pena de dos años, se ha acordado aplicar al condenado la suspensión de la condena porque no tiene antecedentes, que haga un curso de educación sexual y no delinca en los próximos tres años.

De esta forma, se le ha condenado por dos delitos de agresión sexual a dos años de prisión, a cinco de libertad vigilada y a la prohibición de trabajar con menores durante seis. También se le ha impuesto una orden de alejamiento de las víctimas de 300 metros y de prohibición de comunicación con ellas durante tres años.

Fuentes judiciales han explicado que ahora la Paeria podría reclamar al condenado la indemnización abonada.