Cierra la librería de segunda mano Re-read de Lleida

La tienda de libros de segunda mano Re-read de Lleida, ubicada en la calle Pi i Maragall de la ciudad, ha anunciado que bajará la persiana el próximo 31 de marzo después de una década de actividad.

En una publicación en las redes, los responsables han anunciado una campaña de liquidación de los libros con precios rebajados, y han agradecido a su clientela haber formado parte de la historia del establecimiento.

Sus responsables han empezado a difundir a través de sus canales digitales una serie de capítulos de despido de estilo, como no podía ser de otra manera, literario.