‘Citas’ exprés con 40 empresas para cubrir 100 empleos en FormaOcupa

El salón de la formación y la ocupación, FormaOcupa, se celebrará los próximos días 26, 27 y 28 en la Fira de Lleida e incluirá por primera vez speed job dating, es decir entrevistas rápidas con empresas. En concreto, el viernes de 10.00 a 13.00 horas más de 40 firmas líderes en sus sectores entrevistarán a candidados para cubrir más de 100 empleos. Las personas interesadas pueden consultar las ofertas laborales y pedir cita en www.formaocupa.com o también se puede entregar el currículum en la feria. Por ejemplo, ofrecen puestos de trabajo Vall Companys, Ingroup, Imago, bonÀrea, Borges, Actel, Group Saltó, Lleida.net, Aspid o Cafès Batalla. Requieren operarios de almacén, informáticos, técnicos de calidad, ingenieros sénior, veterinarios de producción animal, vigilantes de seguridad, responsable de compraventas de oleaginosas, teleoperadores, carretilleros o soldadores, entre otros perfiles.

El sábado está prevista una jornada de orientación académica, laboral y de emprendimiento. Asimismo, durante los tres días centros y entidades mostrarán sus titulaciones de Formación Profesional, que están en auge. El director general de FP, Ricard Coma, afirmó que entre 2021 y 2025 han aumentado un 10% las plazas y detalló que en Lleida 20 centros ofertan más de 8.500 plazas de primero de ciclos de FP básica, de grado medio y de superior correspondientes a cerca de 180 títulos de 23 ramas distintas.

FormaOcupa abrirá de 9.30 a 19.00 el día 26 y el 27 y 28, de 9.30 a 14.00. La entrada es gratuita y se esperan unos 5.000 visitantes