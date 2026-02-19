SEGRE
ENSEÑANZA

Educación plantea subir 1.500 € en 4 años un complemento docente

La propuesta incluye asumir tareas vinculadas a la escuela inclusiva. USTEC lo ve “inaceptable” porque supone un aumento del 3,75%, cuando piden el 100%

Imagen de la manifestación por la huelga de docentes el pasado miércoles en Lleida.

La conselleria de Educación propone incrementar progresivamente el complemento específico que cobran los docentes con una subida anual del 3,75% hasta llegar al 15% en 2029, mientras que los sindicatos reclamaban una subida del 100%. En la práctica, supondría un aumento de unos 1.500 euros dentro de 4 años y beneficiaría a los cerca de 97.000 docentes de Catalunya. En concreto, la subida sería de 1.480,36 euros para los de Primaria (105 euros al mes en 14 pagas) y de 1.513,68 para los de Secundaria (108).

Así lo anunció ayer el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, que afirmó que, como se trata de una modificación “singular y excepcional” del puesto de trabajo, el aumento implicaría que el profesorado asumiera tareas vinculadas a la escuela inclusiva y la orientación. Giménez destacó que es la primera vez en 25 años que se presenta una mejora de este complemento y dijo que comportará una inversión de unos 300 millones.

Según Educación, el sueldo mensual de un docente de Secundaria pasará de 2.795,26 euros mensuales en 2025 a 3.096,08 en 2029, contando las subidas progresivas tanto del complemento específico como la que marca el pacto estatal. En el caso de los maestros de Primaria, pasará de 2.459,68 a 2.729,94.

Educación propone también incorporar a 300 profesionales socioeducativos (como educadores sociales) a la plantilla del departamento, incrementar las plazas de educación especial, medidas para la detección precoz y la atención del alumnado con necesidades vinculadas al aprendizaje y la salud mental y reduir la ratio en Primaria de la actual media de 21,4 alumnos por clase a 20 alumnos y de 28,1 a 27 en la ESO.

La portavoz del sindicato USTEC-STEs, Iolanda Segura, ve “inacaptable” la propuesta “de mínimos” de Educación porque “no revierte la pérdida de poder adquisitivo. ”En los ultimos 15 años hemos perdido el 25% y con la propuesta recuperamos el 3,75%”. Dice que los docentes ya asumen “desde hace muchos años” tareas de orientación y escuela inclusiva y cree que el planteamiento sobre las ratios es “peor” que el anteproyecto de ley del Estado que fija un máximo de 25 alumnos por clase.

