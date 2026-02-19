La comunidad musulmana comienza el Ramadán

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La comunidad musulmana inició ayer el Ramadán, el mes sagrado en el que no pueden comer, beber ni tener relaciones sexuales durante el día y todas las noches comen en familia. Un ayuno de 30 días que en toda la provincia llevarán a cabo aproximadamente 54.000 personas. El inicio de este mes sagrado ha coincidido con la inauguración del nuevo oratorio de la comunidad islámica más numerosa de la ciudad, Ibn Hazm, ubicado en la avenida Alacant. Para evitar problemas de aforo, la previsión de sus organizadores es que los rezos más multitudinarios, como los nocturnos o los de los viernes, se hagan en el recinto ferial, concretamente en uno de sus pabellones. El inicio del mes de ayuno musulmán ha coincidido este año con el inicio de la Cuaresma cristiana tras la celebración del 'enterro de la sardina' (ver página 36).