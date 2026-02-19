Martín Martín abre la cuarta tienda en Lleida en la calle Magdalena

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La cadena Martín Martín ha abierto su cuarto establecimiento en Lleida, concretamente en la calle Magdalena, 27, en pleno Eix Comercial de la capital del Segrià. La enseña aragonesa, especializada en aperitivos dulces y salados, pan y repostería recién hechos, amplía así su presencia en la ciudad después de llegar el año 1999.

La nueva tienda generará seis puestos de trabajo directos y permitirá acercar los productos de la marca a los ciudadanos que transitan por la zona comercial más céntrica de Lleida. Hasta ahora, Martín Martín ya contaba con tres tiendas en la ciudad, situadas en las calles Lluís Companys, Doctora Castells i Baró de Maials.

También disponen de servicio de prensa y revistas, y abren los 365 días del año con el objetivo de prestar un servicio más próximo a los clientes.

Soluciones de alimentación para todos los públicos

Las tiendas Martín Martín proporcionan productos de alimentación para clientes de todas las edades en cualquier momento del día. La cadena atiende anualmente casi a diez millones de clientes en sus diferentes puntos de venta repartidos por el territorio español.

Expansión a seis comunidades autónomas

Con esta apertura, Martín Martín suma ya 85 puntos de venta distribuidos por las comunidades de Aragón, Navarra, Cataluña, Madrid, La Rioja y Castilla y León. De esta manera, se consolida como la cadena de alimentación minorista de origen y capital aragonés con más establecimientos en España.