Cierra el histórico Tiell, que reabrirá con nuevo propietario: “tendrá su propio estilo”

Uno de los restaurantes más conocidos de Lleida, Casa Tiell, bajará la persiana tras 71 años de actividad la próxima semana con una celebración especial para dar las gracias a “la clientela más fiel del mundo”. Su responsable, Neus Prunera, ha decidido traspasar el negocio tras toda una vida dedicada al proyecto familiar, que ha marcado a cuatro generaciones desde 1955.

A pesar de que el próximo sábado el restaurante celebrará un encuentro de agradecimiento, el local iniciará una nueva etapa bajo otra dirección. Y es que el joven que tomará las riendas del negocio conservará durante unos meses el nombre del icónico negocio, pero más adelante “tendrá su propio estilo”. La reapertura todavía no está definida.