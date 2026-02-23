Lleida, la provincia catalana donde más sube el precio de los alquileres

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El precio medio del alquiler en la demarcación de Lleida se situó en los 530,7 euros en el tercer trimestre de 2025, según los datos del Institut Català del Sòl (Incasòl) publicados este domingo, siendo la provincia catalana que registró un aumento más elevado, del 5,66% respecto al trimestre anterior, cuando la renta media era de 502,27 euros. También fue el territorio donde más subieron los contratos de alquiler, un 7,5%, hasta los 1.542.

En el conjunto de Catalunya, el precio medio de los alquileres se situó en los 876,83 euros en el tercer trimestre del pasado año, lo que representa un aumento del 2,5% respecto al trimestre anterior, cuando la renta media era de 854,7 euros, y de un repunte del 0,9% respecto al primer trimestre de 2024, el último sin aplicarse el tope de precios.

Ante esta situación, el Sindicat de Llogateres reclamó una revisión del índice de referencia de los alquileres de viviendas para rebajar su precio. La entidad defiende que el índice se aprobó para contener precios, no para rebajarlos, y que ahora se necesitan medidas para reducir el coste del alquiler. En un comunicado, rechaza que se mantengan congelados unos precios que consideran hinchados “mientras cada vez más hogares se encuentran ahogados a la hora de pagar el alquiler”.