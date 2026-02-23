Lleida rehabilitará el Xalet de los Camps Elisis para que acoja usos culturales y de ocio: “una oda al novecentismo”

La Paeria presentó ayer el proyecto para recuperar el Xalet dels Camps Elisis, un edificio novecentista que este año cumple un siglo y que llevaba cerrado desde el 2016. La intención del gobierno municipal es que el icónico edificio “recupere los usos culturales” que tenía inicialmente “con espacios de ocio y actividades formativas del género literario”, dijo el alcalde, Fèlix Larrosa.

Un enfoque similar al que tiene el Cafè del Teatre. No será una biblioteca como tal, ya que “no cumple las dimensiones necesarias, según la Generalitat”, señaló Larrosa, pero que se convertirá “en un espacio para la cultura donde los libros y la lectura serán los protagonistas” y contará con servicio de restauración. El proyecto está presupuestado en 2,5 millones de euros y se financiará con fondos del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) y de la Paeria. La licitación de las obras se hará esta primavera y durarán 16 meses.

El arquitecto encargado de la reforma, Jaume Terés, explicó que dentro de los trabajos de rehabilitación se retirarán los cristales que cierran el edificio “para que sea un espacio abierto que interactúe con los Camps Elisis”. Sin embargo, su nave central sí tendrá un cerramiento para los meses de invierno. También se habilitará el vestíbulo principal en la puerta oeste y la escalera que conecta la planta baja con la primera.

Terés recordó que el Xalet se construyó en plena Renaixença catalana y que es un edificio icónico del estilo novecentista. “El Xalet y el parque de los Camps Elisis en su conjunto son de las obras icónicas del periodo de transformación de Lleida tras la revolución industrial, junto con el derribo de las murallas, la llegada del ferrocarril y la expansión de la ciudad”, destacó Terés. Añadió que “recuperar el Xalet es recuperar el corazón de los Camps Elisis y parte de la memoria de la ciudad”.

Larrosa recordó que el edificio fue diseñado por los arquitectos Joaquim Porqueres y Francesc de Paula Morera i Gatell y que con su rehabilitación “hacemos una oda al novecentismo”. Remarcó que la reapertura del Xalet forma parte “de una estrategia conjunta con el plan de lectura municipal y la nueva biblioteca de la zona oeste”, y que será “un punto de encuentro para familias y los ciudadanos que quieran disfrutar del parque y la cultura”.