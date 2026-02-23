Precio récord del alquiler en cuatro municipios tensionados de Lleida

El precio de los contratos de alquiler alcanzó durante el tercer trimestre de 2025 su récord en cuatro municipios declarados como tensionados de la provincia de Lleida, según datos facilitados por el departamento de Vivienda de la Generalitat. Se trata de la capital, con 611,43 euros mensuales por término medio; Cervera, con 440,87 euros; El Pont de Suert, con 455,5 euros, y Tremp, con 459,99 euros.

Con este incremento, es la primera vez a la historia de Lleida ciudad donde el precio del alquiler supera los 600€ por término medio. En total, en la capital de la demarcación el precio del alquiler ha crecido un 52% con respecto al 2015, sólo 10 años atrás con respecto a estos datos del 2025.

Por otra parte, sólo en siete municipios tensionados se redujo el precio del alquiler en el tercer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior: Alcarràs (-17,9%), Linyola (-16,8%), Artesa de Segre (-11,9%), Bellpuig (-3,8%), la Seu de Urgell (-0,6%), Vielha (-0,3%), Mollerussa (-0,3%).

Por el contrario, los municipios donde más subió el precio del alquiler fueron El Pont de Suert (14%), Tremp (10,7%), Cervera (9,2%), Lleida (8,5%), Guissona (6,2%), Tàrrega (4,8%).

En el acumulado de los tres primeros trimestres de 2025, según los datos del Govern, se registran los siguientes precios mensuales por término medio en el alquiler: Lleida, 575,64 euros; Balaguer, 438,32 euros; Cervera, 418,16 euros; El Pont de Suert, 430,38 euros; Les Borges Blanques, 436,86 euros; Sort, 456,53 euros; Tàrrega, 462,27 euros; Tremp, 418,55 euros; Vielha, 692,49 euros; Almacelles, 450,96 euros; Bellpuig, 450,66 euros; Guissona, 461,83 euros.

