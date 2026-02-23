Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Más de 40 vecinos de Balàfia ya se han adherido a una nueva plataforma vecinal llamada Balàfia Plataforma Cívica que nació formalmente hace menos de dos semanas con el primer objetivo de “redefinir” el proyecto del hub cívico proyectado en la antigua escuela del barrio, donde (entre otros servicios) se prevé un alojamiento temporal para personas sin hogar.

Dos de sus portavoces, Josep Ramon Canadell y Martí Masip, explicaron que “no somos contrarios al hub”, sino que “nos oponemos a que solo se reserven 500 de los 2.500 metros cuadrados para usos vecinales en un barrio con tanta falta de espacios para niños, jóvenes y mayores”. Así, consideran que el ‘albergue’ debería tener aproximadamente la mitad de las 30 plazas previstas, lo que permitiría “repensar y reubicar” otros servicios. Se desmarcan así de los vecinos que han protagonizado varias manifestaciones y también se han constituido en una plataforma (Balàfia Participa) para intentar paralizar el proyecto.

Asimismo, Canadell y Masip lamentaron la “falta de participación real de los vecinos del barrio” en el planteamiento del proyecto del hub, por lo que soliciarán reuniones para impulsar una revisión.

La Paeria está llevando a cabo reuniones individuales con vecinos para informar sobre el proyecto y un buzoneo con un tríptico sobre el mismo.