La búsqueda de profesionales: algunas opiniones de las empresas participantes en la Feria UdL Trabajo

Algunas de las firmas participantes en la Feria UdL Trabajo. - JORDI ECHEVARRIA

137 empresas y entidades de diferentes sectores ofrecieron 158 lugares de trabajo en la Feria UdL Trabajo. Se inscribieron trescientos alumnos de la Universidad de Lleida para poder conocer las diferentes empresas y puestos de trabajo y experimentar con unas gafas de realidad virtual la sensación de estar en una entrevista de trabajo.

Empresas participantes explicaron que acudieron en busca de profesionales de todas las especialidades, desde la ingeniería de obra civil en la agronómica, pasando por psicólogos o economistas, en función de sus necesidades. También coincidieron en que resulta complicado encontrar personal cualificado.

La empresa Arnó, una de las participantes de la Feria UdL Trabajo. - S.E.

En primera persona

La empresa Arnó explica que “Buscamos talento, como ingenieros de edificación, químicos o agrónomos, porque somos una empresa que incluye muchos ámbitos y necesitamos profesionales. Es muy complicado encontrar perfiles cualificados y dispuestos a trabajar.”

Otros cono Bonpreu menciona que “Ya sean de ADE, economía, psicología o lo que sea, seguro de que tenemos un lugar para ellos de forma indefinida o para prácticas. También ofrecemos un programa de graduados con que en un año pasan por toda la empresa, con un mentor.”