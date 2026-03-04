Ciutat Jardí denuncia vandalismo con los cubos del puerta a puerta

La asociación de vecinos de Ciutat Jardí ha denunciado que desde hace unas semanas un grupo de vándalos se dedica a “romper y lanzar los cubos de la recogida puerta a puerta y esparcir su basura por la calle”. Un hecho que, asegura, ocurre de manera generalizada en todo el barrio y que, además de la propia suciedad que generan estos actos de incivismo, comporta que los vecinos deban ir a las oficinas de la empresa concesionaria del servicio de basuras, Ilnet, a por nuevos cubos para poder seguir haciendo la recogida selectiva.

“Por la tarde, cuando oscurece, pasean por el barrio un grupo de jóvenes en patinetes eléctricos que van destrozando los cubos que encuentran, los lanzan al interior de los jardines particulares y esparcen su basura por la calzada, son muchos los vecinos que nos han avisado de esta situación”, señala el presidente vecinal, Ramir Bonet. Destaca que han recibido avisos “desde el entorno del Arborètum hasta las avenidas Rovira Roure y Ciutat Jardí, circulan por todo el barrio y es muy difícil pillarlos in fraganti”. Bonet señala que no es la primera vez que ocurre una situación similar desde que se implantó la recogida puerta a puerta en el año 2018. “Hemos tenido hechos puntuales, pero que se repitan tanto en el tiempo y afecten a todo el barrio, no”, lamenta el presidente vecinal, que ya ha pedido tanto al ayuntamiento como a la Guardia Urbana que tome cartas en el asunto. “Hay mucho incivismo y mucha mala leche, pero nos consta que ya están investigando estos hechos, pero tememos que será difícil cazar a los culpables”, concluyó.

Por otro lado, desde la asociación de vecinos felicitaron al Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida por la organización que hicieron para la fiesta del Agrocarnestoltes del pasado día 19 en el campus de Agrónomos. “Si bien en ediciones anteriores tuvimos quejas por botellones o incivismo, este año no hemos recibido ni una, se respetaron los horarios y se limpió el entorno”. “Cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo”, dijo Bonet.