Cunas de colecho en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida para facilitar el contacto entre la madre y el bebé

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida ha puesto en marcha una nueva iniciativa asistencial con la incorporación de cunas de colecho en las habitaciones de maternidad. La veintena de unidades instaladas ya está operativa y disponible para todas las madres que dan a luz en el centro hospitalario leridano, permitiendo mantener a los bebés junto a la madre durante el ingreso.

Estos dispositivos facilitan el contacto y la proximidad continua entre madre y bebé de manera segura durante la estancia hospitalaria. Según ha informado el Institut Català de la Salut (ICS), la medida responde al "compromiso continuo con la humanización de la asistencia al parto y al postparto, así como en la promoción de prácticas basadas en la evidencia científica que favorecen el bienestar de la madre y el bebé".

Beneficios para madres y bebés

La implementación de estas cunas comporta múltiples ventajas tanto para la madre como para el reciente nacido. Entre los principales beneficios destacan el favorecimiento y consolidación de la lactancia materna, aspecto fundamental durante las primeras horas y días de vida del bebé.

Además, las cunas de colecho contribuyen a mejorar el vínculo afectivo entre madre y bebé, proporcionando una mayor autonomía y confort para la madre durante el postparto. Al mismo tiempo, el sistema reduce el riesgo de caídas del bebé y promueve un mejor descanso materno, elementos clave para una recuperación óptima después del parto.