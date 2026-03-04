PARTIDOS
Junts exige actuar en el antiguo hotel Jamaica
El grupo municipal de Junts exigió ayer al gobierno una actuación inmediata en el antiguo hotel Jamaica, situado en el número 5 de la partida Plana de Gensana, junto a la antigua N-II dado “su estado de abandono y degradación”. Su portavoz, Violant Cervera, lamentó que “hace décadas que este inmueble está cerrado, deteriorado y progresivamente vandalizado” y que se ha convertido “en un foco de degradación visible para los que entran a Lleida”. Su formación ha preguntado al gobierno municipal si ha multado o expedientado a sus propietarios por incumplir su deber de conservación y, en caso de que no se haya hecho ninguna actuación, exigirá saber por qué no lo ha hecho y qué hará para revertir su situación.