Nueva exposición del Museu de Lleida titulada 'Instruments de l'ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval'

La exposición 'Instrumentos del alma. Materia y espíritu en la Catalunya medieval' hasta el 14 de junio en el Museo de Lleida

El Museo de Lleida ha inaugurado la exposición Instruments de l'ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval, un proyecto que invita a descubrir objetos de la edad media en Catalunya y su vehiculación espiritual. Estará abierta al público hasta el 14 de junio y en ella podrán observar una treintena de piezas propias como reliquias, esculturas, imágenes pintadas, objetos de metal, pergaminos o piezas de cristal que actuaron como vías de vinculación entre el ser humano y Dios.

Se trata de la primera exposición colaborativa impulsada por cuatro equipamientos de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya (XMAC): el Museu de Lleida, el MEV Museu d'Art Medieval, el Museu Diocesà y Comarcal de Solsona y el Museu d'Arte de Girona. En la iniciativa los equipamientos no comparten objetos expuestos, ya que se trata de obras de fondo propio, pero sí que comparten concepto y museografía.

Las piezas expuestas eran consideradas culto y de cotidianidad aunque muchas sean objetos de lujo, de elaborada factura o de una gran sensibilidad artística. La muestra acentúa la función simbólica y espiritual que tenían. Entre las piezas hay que habitualmente no se muestran al público como por ejemplo la Mare de Déu dels Fillols, expuesta a la iglesia de Sant Llorenç. Algunos de los objetos de la muestra han sido intervenidos, restaurados y documentados de manera más esmerada con motivo de su exposición.

El Museo de Lleida tiene organizadas otras actividades complementarias a la vez que trabaja en Instrumentos del alma en Lleida hoy, un proyecto para el otoño de este año.