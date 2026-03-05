Talan seis árboles muertos en la avenida de Blondel de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El servicio de jardinería municipal taló ayer seis árboles de la avenida de Blondel que estaban secos, uno de ellos a causa de la quema de contenedores, según explicó la Paeria, que prevé reponerlos próximamente. Un portavoz señaló que los técnicos detectaron que estaban muertos durante los trabajos generales de revisión y poda, “y para evitar cualquier riesgo de quiebra se han talado ahora, aprovechando los trabajos”, añadió. Los árboles retirados eran acacias (Albizia julibrissin), y la mayoría de los ejemplares de Blondel se encuentran en muy mal estado o muertos.

En julio del año pasado hubo una nueva ola de quemas intencionadas de contenedores en la ciudad, con hasta siete incendios durante la misma madrugada. En Blondel quemaron cuatro, y el resto, en Cappont y en la Mariola. La Guardia Urbana identificó a uno de los presuntos autores y, según las pesquisas policiales, los incendios habrían sido obra de las mismas personas salvo el último caso, el de la Mariola.

Por diversas razones, en los últimos meses se han tenido que talar varios árboles en Rovira Roure y el recinto del hospital Santa Maria. La Paeria prevé plantar 511 unidades este invierno.