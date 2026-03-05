Una actuación heroica de los agentes de la Guardia Urbana de Lleida evitó un violento ataque machista

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Heroica y providencial. Con estos dos adjetivos puede describirse la actuación de los agentes de la Guardia Urbana que la madrugada del pasado domingo detuvieron a un hombre que amenazó de muerte con un cuchillo a su pareja y a la tres hijas de esta, de entre 8 y 15 años, en un piso de Rambla d'Aragó, como avanzó SEGRE el lunes. El hombre había acuchillado la puerta de la habitación donde se refugiaron las víctimas para evitar el ataque. Los policías que acudieron al domicilio accedieron por la entrada y por el balcón para reducir y arrestar al agresor, según explicaron fuentes solventes a este diario.

Juicio rápido

El detenido fue condenado un día después en un juicio rápido celebrado en el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lleida. Fue una conformidad y se acordó una condena de ocho meses de prisión por un delito de amenazas, la imposición de cuatro órdenes de alejamiento de 200 metros y de prohibición de comunicación por cualquier medio con las víctimas y la prohibición de tenencia de armas, según informó ayer el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Alertó una de las niñas

Los hechos ocurrieron a primera hora de la madrugada en un domicilio de la Rambla d’Aragó. La llamada de emergencia la hizo una de las hijas de la mujer. El hombre cogió un cuchillo y amenazó a su pareja y a sus tres hijas. Las mujeres se refugiaron en una habitación y el hombre clavó el arma varias veces en la puerta para intentar entrar. Los agentes acudieron rápidamente al domicilio. Accedieron por la puerta y por un balcón y redujeron al hombre, que había escondido el cuchillo y estaba muy alterado, evitando que el ataque fuera a mayores. Las cuatro mujeres resultaron ilesas pero fueron atendidas debido a su estado de nerviosismo. Al día siguiente, el arrestado pasó a disposición del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lleida, donde se celebró un juicio rápido y fue condenado.