COMERCIO
Acciones mensuales de Plusfresc por el bienestar de su personal
La cadena de supermercados Plusfresc ha iniciado la iniciativa “12 meses, 12 causas” con el objetivo de reforzar su compromiso con sus trabajadores. Se enmarca en el proyecto de Empresa Saludable y cada mes trabaja una temática concreta relacionada con la salud, el bienestar o la responsabilidad social. Ha commenzado abordando el bienestar emocional y la concienciación sobre la lucha contra el cáncer, en mayo se centrará en la salud de la mujer y en junio en la sostenibilidad.