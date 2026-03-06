Acciones mensuales de Plusfresc por el bienestar de su personal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados Plusfresc ha iniciado la iniciativa “12 meses, 12 causas” con el objetivo de reforzar su compromiso con sus trabajadores. Se enmarca en el proyecto de Empresa Saludable y cada mes trabaja una temática concreta relacionada con la salud, el bienestar o la responsabilidad social. Ha commenzado abordando el bienestar emocional y la concienciación sobre la lucha contra el cáncer, en mayo se centrará en la salud de la mujer y en junio en la sostenibilidad.