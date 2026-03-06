Cincuenta colonias de gatos en la ciudad de Lleida

Una colonia de gatos comunitarios en Roger de Llúria, junto a la pasarela de la estación. - AMADO FORROLLA

La Paeria tiene localizadas en la ciudad cerca de medio centenar de colonias de gatos, que ha comenzado a gestionar, y prevé incorporar otras al censo municipal ya que lo está actualizando, especialmente con datos de l’Horta. No obstante, no facilitó una cifra concreta del número de felinos que las componen en global.

El 19 de julio de 2024 aprobó el programa de gestión integral de los gatos comunitarios y desde entonces se ha ido aplicando de forma progresiva. En 2025, en aplicación del método CEP (captura, esterilización y retorno) ha intervenido 120 felinos (65 machos y 71 hembras) correspondientes a 11 colonias, con un 59% de rendimiento de capturas y 453 horas de dedicación profesional.

También preparó el trámite para que los alimentadores se consideren colaboradores municipales como gestores/cuidadores de colonias, celebró más de 40 reuniones con entidades implicadas, encargó y desarrolló una herramienta informática específica, actualizó el censo y se visitaron y valoraron las colonias. Además, se dotó de material para capturas masivas, se acondicionaron y señalizaron áreas seguras y puntos de alimentación y se instalaron casetas de madera para que se resguarden a los gatos.

Un altre dels senyals que la Paeria instal·la en algunes colònies. - AMADO FORROLLA

En los últimos meses, el ayuntamiento ha ido colocando señales en algunas de las colonias que gestiona, dependiendo del nivel de incidencias recibidas y la necesidad de adecuarlas. Las señales sirven para delimitar los espacios y, al mismo tiempo, evitar la alimentación indiscriminada en lugares en los que no está permitido. También es una forma de compartir la normativa con la comunidad de vecinos y hacer pedagogía sobre el bienestar animal. Hay señales de aviso de punto de concentración de gatos comunitarios, de prohibición de alimentarlos (excepto las personas colaboradoras) y de prohibición de desatar a perros en esos espacios, para evitar conflictos con los gatos. Los dos últimos carteles mencionan la ordenanza sobre estas cuestiones y recuerda que incumplirla es una infracción. También prepara una campaña divulgativa en los barrios con trípticos informativos y charlas.

Alerta de ayudas insuficientes por parte del Estado

El ayuntamiento afirma que la normativa estatal sobre protección animal “no ha ido acompañada de una dotación presupuestaria específica suficiente”, así que los entes locales destinan recursos propios. Apunta que pidió una ayuda al ministerio, que ha sido aceptada, pero dice que “la línea es limitada e insuficiente ante el volumen de solicitantes”.