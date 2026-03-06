Denuncian una agresión homófoba a dos jóvenes durante el Carnaval en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La celebración del Agro-Carnestoltes en el campus de ETSEA de Lleida la madrugada del 19 al 20 de febrero se saldó con una agresión homófoba a dos jóvenes, que fueron atendidos de inmediato por estudiantes presentes en la fiesta. Según la Associació d’Estudiants de les Festes d’Agrònoms, una de las personas agredidas acudió a la barra con una fuerte contusión en la cabeza, un corte en una ceja y heridas en la boca.

Tras avisar a los servicios de seguridad, las víctimas fueron trasladadas al servicio de urgencias y los presuntos agresores fueron identificados por la Guàrdia Urbana, que instruyó las diligencias y trasladó el caso a los Mossos.

Desde la asociación estudiantil condenaron con contundencia cualquier tipo de agresión machista, racista o contra el colectivo LGBTIQ+ y aseguraron que seguirán trabajando para que sus fiestas sean espacios seguros para todos. “Nuestras fiestas, así como cualquier espacio lúdico y de ocio, deben estar libres de actitudes de odio y ser lugares donde todo el mundo pueda expresarse libremente y con respeto. Este tipo de gente no será nunca bienvenida ni aquí ni en ningún lugar”, señalaron en sus redes sociales.

Por su parte, la Universitat de Lleida (UdL) felicitó a los estudiantes por su rápida intervención al atender a las víctimas e identificar a los agresores, así como a los cuerpos de seguridad por aplicar el protocolo en este tipo de incidentes. Además, la universidad ha activado el protocolo de atención y protección a las víctimas tras esta agresión homófoba ocurrida durante una fiesta en el campus de ETSEA.