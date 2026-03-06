Desalojadas de sus pisos dos familias en Lleida por daños estructurales por uns fuga de agua

Dos familias fueron desalojadas este jueves por la noche de sus respectivas viviendas ubicadas en el número 23 de la calle Anselm de Lleida, después de que un arquitecto municipal comprobara que el edificio sufre una afectación estructural provocada por una fuga de agua, que había causado un derrumbe parcial de un falso techo. Los Bomberos recibieron el aviso antes de las ocho de la tarde del desplome del falso techo en el cuarto de baño de un piso de la segunda planta y requirieron la presencia del arquitecto para valorar el estado del inmueble.

Una vez inspeccionado, constató que la fuga de agua, que podría haber estado activa durante unos cuatro meses, provocó una afectación estructural, por lo que ordenó el desalojo de forma preventiva de los residentes en la vivienda de la segunda planta y la de la tercera. El edificio tiene tres plantas y hay un piso por rellano.

Según los Bomberos, el arquitecto indicó que el agua causó la corrosión de alguna de las vigas hasta provocar el derrumbe de ayer y comprometer la estructura. Por esta razón, se avisó al propietario de la necesidad de efectuar las correspondientes reparaciones antes de que los residentes pueden regresar a sus domicilios. Los Bomberos desconocían si fue necesario activar a los servicios sociales para buscar alojamiento alternativo a los desalojados.