El solar de la antigua comisaría de Sant Martí será un parque en 2027

El ayuntamiento presentó ayer el proyecto del parque de la Porta de Sant Martí, una nueva zona verde que ocupará el espacio del solar de la antigua comisaría de la Policía Nacional demolida en 2023 y será la primera actuación del plan integral del Centro Histórico, cofinanciado por la Generalitat con el plan de barrios. Con un presupuesto de 650.000 euros, se prevé licitar las obras para que puedan ejecutarse a partir del próximo otoño, con un plazo previsto de seis meses. Por tanto, la Paeria prevé que el parque esté listo en un año, aproximadamente.

“Será el primer bosque urbano del Centro Histórico”, señaló el alcalde, Fèlix Larrosa. “Acercamos la Seu Vella hacia la ciudad y hacemos subir la ciudad hacia la Seu”, añadió. Por su parte, el jefe de Obra Pública, Sergi Gimeno, explicó que se plantarán 84 árboles conectando el solar con la parte baja del parque de Santa Cecília. Se respetarán las visuales a la Seu y se mantendrán tres plazas para el estacionamiento de autobuses. Asimismo, habrá itinerarios accesibles con dos rampas hacia la Seu y se reforzará el mobiliario urbano con sillas. También se reforzará la iluminación en el tramo de la muralla junto al Orfeó Lleidatà.

Larrosa explicó que en principio estaba previsto ubicar un espacio en el parque que funcione como anfiteatro para actuaciones al aire libre, como había solicitado el Orfeó, pero “por la configuración del espacio resulta más adecuado técnicamente ponerlo al lado de la Panera”, señaló. Así, próximamente prevé presentar el proyecto de reforma de la plaza y la pista del museo, cuyo futuro auditorio al aire libre llevará el nombre del fallecido músico Lluís Virgili, alma mater del Orfeó.

Farola inteligente

Por otra parte, el alcalde destacó que el parque de Sant Martí será el primero en disponer de una farola inteligente, bautizada como Candela, que dispondrá de una cámara de videovigilancia con visión de 360 grados conectada las 24 horas con la Guardia Urbana. “Es un punto de comunicación permanente que puede emitir avisos y mantener conversaciones con las personas que están utilizando este espacio”, apuntó Larrosa.