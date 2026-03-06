Un conductor ebrio causa un accidente con ocho vehículos en la calle Mariola de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un conductor ebrio fue denunciado este jueves tras causar un accidente en el que se vieron implicados ocho vehículos en la Mariola. Los servicios de emergencias recibieron el aviso sobre las 15.45 horas de que se había producido una colisión múltiple en la calle Mariola, a la altura del número 35. Fuentes municipales señalaron que un turismo impactó contra otro, provocado una colisión múltiple con varios más.

El conductor del coche causante del siniestro fue atendido por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), con lesiones de carácter leve. La Guardia Urbana instruirá diligencias penales contra el chófer por dar positivo en alcoholemia. Hasta el lugar también se trasladaron dotaciones de los Bomberos. Asimismo, ayer también hubo una colisión en la avenida Alcalde Rovira Roure, con al menos una persona herida.

Por otra parte, dos personas resultaron heridas, una en estado crítico, en la salida de vía de una furgoneta en la A-2 en Lleida. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 9.17 horas. Se activaron seis dotaciones de los Bomberos, que excarcelaron a dos personas que habían quedado atrapadas en el interior del vehículo. Tres unidades del SEM atendieron y trasladaron a los heridos al hospital Arnau de Vilanova, una en estado leve y la otra, crítica. A causa del siniestro, hubo retenciones en la zona.