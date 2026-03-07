Acusado un joven de maltratar a su pareja en varias ocasiones en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo la madrugada de ayer en el barrio de la Mariola a un joven de 22 años acusado de maltratar en varias ocasiones a su pareja. El arresto se produjo a la 1.38 horas después de que una patrulla acudiera a una vivienda del Grup Mariola al ser alertada por un incidente. La mujer explicó que su pareja le había maltratado en diversas ocasiones. Ante estas afirmaciones y los indicios, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito del hogar.

Cabe recordar que el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lleida condenó este lunes a ocho meses de prisión a un hombre por amenazar de muerte a su pareja y a las tres hijas de esta, de entre 8 y 15 años, como avanzó SEGRE.

El hombre clavó varias veces un cuchillo en la puerta de la habitación donde se refugiaron las cuatro víctimas. Además de la pena de prisión, también le han impuesto órdenes de prohibición de aproximación y de comunicación con las mujeres y la prohibición de tenencia de armas. Ocurrió en un piso de Rambla d’Aragó y fue arrestado por la Guardia Urbana, que evitó que los hechos fueran a mayores. En otro orden, la Policía Local detuvo el jueves por la noche a un hombre de 64 años como presunto autor de un delito de amenazas en el barrio de Cappont. Ocurrió a las 22.15 horas en un domicilio de la calle Eduard Velasco. Al parecer, el arrestado habría amenazado al propietario del piso en el que pernoctaba.